Яценюк про заяви Онищенка: я хочу дізнатися, хто замовляв і кому платили

Про це він сказав 9 грудня в ефірі телеканалу «Україна».

«Для мене це взагалі була не новина, що ведеться кампанія. Я тільки не знав суму коштів і хто це фінансує. Він сам визнав, що 3 мільйони доларів щомісячно протягом 10 місяців фінансувалося на те, щоби змістити уряд. Тому що цей уряд не давав йому можливості здійснювати корупцію в енергетичному і газовому секторі», - сказав Яценюк.

«На превеликий жаль, це робили не тільки вороги, але й партнери. Політичні партнери, навіть з коаліції, інколи б'ють в спину. Але нічого. Чим більше б'ють, тим сильніший стаєш. Тому це на їхній совісті», - додав він.

Щодо заяви Онищенка, нагадав Яценюк, «Народний фронт» звернувся до Національного антикорупційного бюро: «Я хочу дізнатися, хто замовляв, кому платили, яким чином фінансувалася кампанія в засобах масової інформації, яким політикам в Парламенті платили за те, що вони виходили на трибуну і брехали, хто платив особам, які робили навпроти приміщення Кабінету міністрів різного роду шоу. Тобто встановити всіх осіб і притягнути до відповідальності».