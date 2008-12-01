У 2008 році вперше усиновлених дітей більше, ніж тих, що осиротіли

Вперше за всю історію України в 2008 році кількість сиріт, що знайшли сім`ю, більша, ніж тих, що осиротіли. Про це в інтерв`ю виданню "Известия в Украине"сказав міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій Павленко.

"Тепер українці усиновлюють більше, ніж іноземці. Наприклад, у 2007 році було усиновлено 1784 дитину нашими співвітчизниками, цього року буде більше 2000 діток. Іноземці минулого року усиновили 1670 дітей, в цьому — 1183 дітей (дані 10 місяців), - наводить цифри міністр. - Більше всього діток усиновили в Севастополі, Києві, Івано-Франківській, Київській і Рівненській областях.

Через п`ять-шість років такого поняття, як дитина-сирота, що виховується не в сім`ї, а інтернаті, не буде".

Зараз в Україні відповідно до даних Державного комітету статистики, налічується 102 924 дітей-сироти або дітей, позбавлених батьківської опіки.