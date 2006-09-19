До кінця 2007 року українську армію скоротять до 200 тисяч осіб
Верховна Рада України ухвалила закон
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про чисельність Збройних сил України на 2007 рік», за який проголосувало 269 із 429 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
Як передає кореспондент УНІАН, у внесеному до парламенту проекті закону передбачалося скоротити ЗСУ за 5 років, тобто до 2011 року, на 78 тисяч осіб.
Планувалося у 2008 році скоротити ЗСУ до 183 тисяч, у тому числі до 143 тисяч військовослужбовців, у 2009 році – до 165 тисяч, у тому числі 131 тисячі військовослужбовців, у 2010 році – 147 тисяч, у тому числі 120 тисяч військовослужбовців, у 2011 році – до 143 тисяч, у тому числі 116 тисяч військовослужбовців.
Але депутати вирішили закон ухвалити з розрахунком лише на 2007 рік, передбачивши скорочення армії до 200 тисяч осіб, у тому числі 152 тисячі військовослужбовців.
Під час представлення закону голова Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Анатолій КІНАХ повідомив, що метою скорочення армії у першу чергу є створення компактної, мобільної, забезпеченої новітньою військовою технікою та озброєнням армії, яка здатна захистити державу.
У свою чергу під час представлення законопроекту міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО відкинув звинувачення про велику чисельність генералів у ЗСУ. За його словами, на сьогодні у Збройних силах штатна чисельність генералів – 143 особи, тоді як «по факту» їх 119 осіб. За його словами, це в середньому менше, ніж в арміях європейських країн.