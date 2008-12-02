Ющенко: загроза створення "московської коаліції" ще існує

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що загроза створення “московської коаліції» ще існує для українського парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи в програмі «Свобода слова» на ІСТV.

Президент відкинув думку одного з політологів, що рушійною силою руйнування демократичної коаліції були дії Секретаріату Президента.

Він вкотре підкреслив, що Секретаріат Президента є технічною службою, яка є і у прем’єр-міністра, і у голови парламенту.

«В Україні є Президент, який приймає рішення і несе відповідальність… Хто такий Секретаріат – це апарат, який приймає мої розпорядження і забезпечує мою роботу», - сказав Президент, закликавши «не робити фетиш» з Секретаріату Президента.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що питання розпаду демократичної коаліції є набагато глибшим.

Він зауважив, що події 2 вересня, коли Партія регіонів і БЮТ об’єднались, були присвячені одній меті – впродовж 30 днів переформувати коаліцію і розвернути Україну на 180 градусів.

«Якщо хочете, це Грузія-2, другими методами, але це Грузія-2», - сказав Президент України.

Він вважає, що прорахунок тих, хто замислював цей сценарій, був лише в одному – що в «Нашій Україні» не вистачить сил і мужності вийти з коаліції.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що опоненти «Нашої України» вважали, що вона повністю деморалізована, що там «наполовину куплені БЮТом через певні мотиви депутати», і це не дозволить знайти у фракції необхідної кількості голосів для ухвалення рішення про вихід з коаліції.

При цьому Президент зауважив, що бажання створити «московську коаліцію» є і сьогодні, і проблема полягає лише у тому, що посада прем’єр-міністра “не ділиться”.