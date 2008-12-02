Ющенко: все зроблю, щоб наступні вибори були мажоритарними
Дістала "так звана еліта"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє зробити все можливе, аби наступні вибори до місцевих органів влади проходили на мажоритарній основі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні у програмі «Свобода слова» на ІСТV.
Президент зауважив, що сьогодні немає опонентів у питанні доцільності повернення до мажоритарної системи виборів органів місцевої влади.
«Пропорційні вибори показали, що ми перетворили сільську раду, міську раду, районну раду, дуже часто обласну раду - на партійний клуб, де партії немає, де працюють змички між шофером, шефом, родиною і ще якимось оточенням, яке називається «так звана політична еліта», - сказав Президент, висловившись за необхідність відкритих списків.
«Я все зроблю, щоб наступні вибори були мажоритарними», - сказав Президент.
Крім того, В.ЮЩЕНКО наголосив на необхідності якнайшвидшого ухвалення закону про опозицію.