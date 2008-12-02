У НАТО знайшли компромісну формулу щодо України

09:02, 02 грудня 2008
Політика
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Сьогодні обговорюватимуть подальші кроки

Сьогодні в Брюсселі міністри закордонних справ країн-членів НАТО обговорюватимуть подальші кроки щодо врегулювання суперечки довкола вступу до Альянсу України та Грузії.

Як передає “Німецька хвиля”, напередодні брюссельські дипломати повідомили про досягнення принципової згоди у цьому питанні. Згідно з компромісною формулою, Україна та Грузія мають здійснити підготовку до подальшого вступу в Альянс шляхом виконання так званої «Національної річної програми». У ній ітиметься, зокрема, про демократичний контроль над військовими, свободу слова, незалежність правосуддя та чесні вибори. Консультації мають проводитися в рамках вже існуючих комісій НАТО-Україна та НАТО-Грузія. На цьому наполягли в першу чергу США, що традиційно лобіюють процес вступу цих двох країн до альянсу.

Основний противник швидкого надання Києву та Тбілісі Плану дій з набуття членства в НАТО – Німеччина – натомість змогла відстояти пункт про те, що ці програми не стануть замінниками ПДЧ. Берлін застеріг щодо передчасного прийняття обох держав до лав Північноатлантичного альянсу і закликав до діалогу з Росією в цьому питанні.

Компромісна формула, вироблена брюссельськими дипломатами, великою мірою відображає британську пропозицію. Як відомо, США та Великобританія разом з колишніми державами так званого «Східного блоку» активно підтримують негайне включення України та Грузії до Альянсу. Згідно з таким підходом, Україні та Грузії пропонуватиметься спеціальний план узгоджених і спільних з НАТО дій без чіткого розкладу, порядку і графіку отримання ними членства в Північноатлантичному альянсі. І хоча обидві країни вже беруть участь у програмі партнерства з НАТО, британці закликають своїх союзників створити структурованішу програму відносин між НАТО та Україною і Грузією з чіткими гарантіями регулярного обміну у військових питаннях, а також конкретної допомоги у модернізації їхніх армій.

Як повідомляв УНІАН, для обговорення британської компромісної формули до Лондона в понеділок прибула держсекретар США Кондоліза РАЙС. За підсумками переговорів з міністром закордонних справ Великобританії Девідом МІЛІБЕНДОМ вона заявила, що Україні та Грузії потрібно пройти ще «довгий шлях», перш ніж вони зможуть стати членами НАТО.

 

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