Депутати вже напрацювалися і розійшлися до четверга

У роботі Верховної Ради України оголошено перерву до четверга, 4 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідного рішення проголосувало 340 народних депутатів із 440, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив головуючий на пленарному засіданні перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ, перерва у роботі парламенту має бути використана депутатами для завершення консультацій щодо обрання спікера та підготовки антикризових законопроектів.

О.ЛАВРИНОВИЧ зауважив, що під час вчорашнього засідання Погоджувальної ради жодна із фракцій не заявила про готовність до обрання спікера.

Крім того, перший заступник голови ВР нагадав, що в парламенті зареєстровано 26 проектів законів і лише один з них пройшов обговорення в комітеті.

О.ЛАВРИНОВИЧ звернувся до голів комітетів з проханням забезпечити повноцінний розгляд антикризових законопроектів.

Також О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що в парламенті досі не зареєстрований проект державного бюджету на 2009 рік, хоча Кабінет міністрів зобов’язаний це зробити.

О.ЛАВРИНОВИЧ зауважив, що саме бюджет 2009 року має стати головним антикризовим документом країни. При цьому він висловив сподівання, що у четвер парламент розпочне свою роботу саме з обрання спікера.