Меркель і Олланд підтримали продовження санкцій проти РФ: не бачать достатнього прогресу щодо України

Про це повідомляє Reuters.

«Санкції проти Росії буде необхідно продовжити, хоча ми б хотіли, щоб прогрес був великим», - повідомила Меркель журналістам перед зустріччю з президентом Франції Франсуа Олландом.

За словами Олланда, «поки не буде прогресу», він, як і канцлер Німеччини, підтримує продовження санкцій.

«В Україні повинні бути виконані мінські угоди», - сказав Олланд.

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Як повідомляв УНІАН з посиланням на власні джерела, Європейський Союз прийме рішення про продовження економічних санкцій проти Росії відразу після саміту ЄС, який пройде 15 грудня в Брюсселі, за письмовою процедурою.

«Рішення про економічні санкції для Росії буде прийнято відразу після саміту, за письмовою процедурою», - сказав співрозмовник.

За його словами, відносини ЄС з Росією будуть предметом обговорення на самому саміті, але щодо санкцій лідери держав і урядів просто «мовчазно погодяться».

«Нічого не змінилося – немає ніяких підстав переглядати це рішення, тому що воно пов'язане з виконанням мінських домовленостей», - пояснив дипломат.