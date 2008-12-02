Ющенко переконав БЮТ у можливій співпраці з Партією регіонів - Томенко

На сьогоднішній день варто вести дискусію щодо необхідності ухвалення парламентом антикризових рішень, а не про те, які політичні сили ці рішення ухвалюють.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН заявив заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО, коментуючи можливість створення коаліції між БЮТ та Партією регіонів.

Він наголосив, що БЮТ неодноразово дебатувала питання щодо можливості співпраці з іншими політичними силами в Верховній Раді. При цьому, за словами М.ТОМЕНКА, головним предметом можливого спільного голосування БЮТ та Партії регіонів може стати швидке ухвалення рішень про захист України від кризи. «Сьогодні варто вести мову в Україні стосовно ухвалення рішень про захист України, а не стосовно того, хто ці рішення підтримає», - сказав заступник голови ВР.

При цьому, зауважив він, у питанні можливого спільного голосування БЮТ та Партії регіонів важливу роль відіграє і авторитетна позиція Президента України. М.ТОМЕНКО нагадав, що глава держави у своєму інтерв’ю від 12 листопада цього року виданню «Rzeczpospolita», зауважив, що Партія регіонів «не позбавлена почуття патріотизму» та «в цій партії більшість зовсім не хоче повернення до минулого і тут є багато бізнесменів, підприємства яких не в Росії, а в Західній Європі чи США»

«Висока оцінка Президентом проукраїнськості, проєвропейськості Партії регіонів для БЮТ є вагомою причиною для можливих спільних голосувань у ВР за законопроекти щодо захисту України від кризи. Президент переконав БЮТ у можливій співпраці з Партією регіонів», - сказав М.ТОМЕНКО.