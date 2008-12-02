Лукашенко вважає, що Білорусь - могутня і розвинена держава

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає виправданим стиль свого управління країною. Про це О. ЛУКАШЕНКО заявив в інтерв`ю інформаційному агентству «Франс-Пресс» (AFP), відповідаючи на запитання, чи змінився стиль його управління країною з 1994 року, коли він уперше був обраний президентом Білорусі Стенограма цього інтерв`ю розміщена на офіційному сайті президента Білорусі.

«Звісна річ, за цей час він (стиль управління – УНІАН) змінився, і змінився значно. Пригадайте ті часи, якщо ви, звичайно, бували тут, після розпаду СРСР, що творилося. Жах! Їсти людям було нічого, підприємства всі були зупинені (непогані, конкурентоспроможні підприємства, – час потім показав). І як я повинен був керувати країною, якщо мені все доводилося збирати по шматочках, по клаптиках?», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

На його думку, зараз Білорусь перетворилася на могутню, індустріально розвинену державу. «Ми створили державу. Білорусь стала державою. Розумієте? Всі атрибути державності сьогодні є, сильні атрибути. І це завдяки тому, що керували державою. Навіть не просто керували , ми створювали її! Потрібна була воля. А як у Франції в часи де Голля було? Ми, до речі, багато чому у вас училися. Мене часто запитували: «А кого ви там наслідуєте, з кого берете приклад?». Звичайно, я нікого не наслідував і, в цілому, не ставив когось собі за приклад. Але завжди відзначав де Голля. А яка в нього була політика – ви краще за мене знаєте. Він зміцнив країну за період свого президентства, дуже зміцнив. І французи вдячні йому за це», - зазначив президент Білорусі.

О.ЛУКАШЕНКО підкреслив, що лібералізація білоруської економіки стала можливою тільки завдяки тому, що ситуація в країні є контрольованою. «Часи змінюються. Ми сьогодні цілком контролюємо ситуацію в країні. І тому я оголосив про лібералізацію. Найімовірніше, ми в окремих напрямках перейдемо від дозвільного принципу реєстрації підприємств до заявницького. Нам боятися нічого. Ми лібералізували банківську систему. І не лише тому, що фінансова криза на Заході вибухнула. Ні. Час прийшов такий. Іде лібералізація, і нам треба все більше й більше відкриватися, адже в нас економіка відкрита, вона не може бути закритою. Тому й суспільне життя в новому напрямку треба вибудовувати. Ну а те, що ми зберегли державний вплив, так сьогодні навіть американці з англійцями (хто б міг подумати!) заговорили про посилення ролі держави. Почали націоналізовувати все, починаючи від банківських інститутів і закінчуючи окремими підприємствами. Отож, не зовсім не мав рації ЛУКАШЕНКО», - вважає глава білоруської держави.