"Треба замаскувати й відвезти": ГПУ оприлюднила записи переговорів двох фігурантів у справі збитого над Донбасом MH17 (відео)

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу на тему: «Пошук свідків авіакатастрофи літака МН17, збитого над Україною 17 липня 2014 року».

Сторожук зазначив, що слідство зацікавлене в ідентифікації особи так званого Андрія Івановича з позивним "Оріон" та особи Миколи Федоровича з позивним "Дельфін".

За його словами, частково особи цих людей встановлені, але повною мірою невідомо, хто вони такі.

Під час брифінгу було продемонстровано аудіозапис розмови зазначених осіб, які обговорювали транспортування певного об'єкту, який "треба замаскувати та відвезти".

Фрагмент 1:

- Алло!

- Так, добрий день.

- Андрію Івановичу...

- Здрастуйте, Федоре Миколайовичу

- Це Микола Федорович...

- Миколо Федоровичу, радий вас чути.

- Ну що, як там справи? Ти готовий нас зустріти?

- А ви що, збираєтеся сюди?

- Ну, я от думаю.

- Я б так необачно не чинив.

- Ні, так? Тому що у нас місця немає для цього...

- Я не можу зараз переміщатися, у мене зараз буде робота. А потім почнеться робота щодо нас. Я повинен сказати, що... Пам'ятайте, у нас в статуті написано про те, що переміщення пункту управління не повинно відбуватися у вирішальні моменти бою?

Фрагмент 2:

- Як ситуація?

- Зараз ось доповідають тільки.

- Ну як доповіді зроблять, мені зателефонуй. Потім це, скажи, ти знайшов цей...

- Щодо траулера так, я домовився.

- Сьогодні, так?

- Так, так, о котрій?

- Чим раніше, тим ліпше. Треба завантажити, замаскувати й відвезти.

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Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 людей, які перебували на борту.

Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольної бойовикам території Донбасу.