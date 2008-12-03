Міністр оборони їде на Вінниччину

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ сьогодні перебуватиме на Вінниччині.

Як очікується, Ю.ЄХАНУРОВ ознайомиться з роботою мобільного літака-госпіталя "Віта" у Вінницькому районі біля аеродрому "Гавришівка".

О 16:00 годині у Вінниці відбудеться вручення військовослужбовцям ордерів на квартири у новозбудованому житловому будинку по вул. К.Маркса, 27. Також планується підписання угоди про співробітництво між Міноборони та Вінницькою обласною державною адміністрацією.

Окрім того, Ю.ЄХАНУРОВ ознайомиться із роботою оперативного штабу Повітряних сил, що розміщений у Вінницькому районі близько аеродрому "Гавришівка".

Завершиться робоча поїздка о 19:30.