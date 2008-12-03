У партії Путіна зацікавились ідеєю Богословської

Росія та Україна мають якомога тісніше взаємодіяти в умовах світової фінансово-економічної кризи, знаходячи зокрема спільне вирішення гострих проблем, що існують між двома країнами і міжнародним співтовариством.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Єдина Росія», про це заявив заступник керівника фракції «Єдина Росія» в Держдумі РФ Андрій КОКОШИН.

За його словами, зараз потрібно звернути увагу на співпрацю Росії та України у сфері продовольчої безпеки, високих технологій, екології, в енергетиці та за низкою інших напрямів.

Він зазначив, що великої уваги заслуговують ідеї деяких українських колег про підготовку та підписання довгострокового російсько-українського Договору про економічну співпрацю.

«Дуже цікава ідея депутата Верховної Ради Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ про створення «зернового ОПЕК» у складі Росії, України та Казахстану, які могли б контролювати до 30% світового ринку зернових», - сказав А.КОКОШИН.

За його словами, Росія зберігає різко негативне ставлення до «втягування України в НАТО», виступає за збереження нейтрального статусу України.

Як сказав А.КОКОШИН, «втягування України в НАТО підвищує конфліктність, зокрема, у Чорноморському регіоні».

«І справді, сьогодні потрібно говорити про спільні конструктивні зусилля України та Росії щодо забезпеченню безпеки в цьому регіоні та в низці інших реґіонів Європи», – сказав російський депутат.