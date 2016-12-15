Європарламент сьогодні винесе на голосування механізм тимчасового призупинення "безвізу"

Голосування відбудеться під час пленарного засідання - о 13.00 по Києву. У разі ухвалення цього рішення, процес надання безвізового режиму Україні буде прискорений.

Зокрема, запропоновані зміни надають гнучкості для швидкої активізації механізму дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами. Відповідно до них, до громадян третіх країн знову можуть бути запроваджені візові вимоги у таких випадках: коли значно збільшилася кількість громадян, яким відмовлено у в'їзді або які порушують режим перебування на території ЄС; коли істотно збільшилася кількість необґрунтованих клопотань про надання притулку або в разі відсутності співпраці з питань реадмісії (повернення мігрантів). Візи також можуть бути відновлені в разі загрози громадському порядку або внутрішній безпеці країнам ЄС з боку громадян третіх країн.

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Застосувати механізм тимчасового призупинення можуть як держави-члени, так і Європейська комісія. На Комісію також покладені функції моніторингу ситуації в країнах, які звільняються від віз, і регулярно, як мінімум раз на рік, звітувати парламенту та Раді щодо того, як ці країни виконують умови безвізового режиму та дотримуються прав людини.

Після повідомлення від держави-члена або після запиту простої більшості голосів країн-членів ЄС, або на підставі власної доповіді, Комісія має один місяць, щоб прийняти рішення про призупинення безвізового режиму на дев’ять місяців. Це рішення вступить в силу автоматично.

Відповідно до пропозицій, протягом періоду призупинення безвізового режиму Комісія разом із зацікавленою країною повинна спробувати знайти вирішення ситуації, що призвела до призупинення безвізового режиму. Якщо ситуація не зміниться, Комісія повинна представити не пізніше, ніж за два місяці до закінчення дев'ятимісячного періоду, пропозицію продовжити тимчасове відновлення візових вимог на додатковий період у 18 місяців. Це рішення може бути оскаржене як депутатами Європейського парламенту, так і державами-членами.

Комісія також може в будь-який момент прийняти рішення представити законодавчу пропозицію, щоб перемістити третю країну зі списку країн, які звільняються від візових вимог, до переліку тих, які повинні мати візи.

Механізм призупинення безвізового режиму не застосовується до Великої Британії та Ірландії.

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Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Комітет постійних представників (COREPER) від імені Ради ЄС підтримав погоджений із Європарламентом компромісний текст про норму щодо перегляду механізму призупинення, який може бути застосований до всіх чинних угод із візової лібералізації. Угоду було досягнуто між Радою ЄС, Європарламентом і Європейською комісією того самого дня.

8 грудня профільний комітет Європейського парламенту з питань цивільних свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) схвалив компроміс, досягнутий між Європарламентом та Радою ЄС щодо механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму з третіми країнами.

У ЄС неодноразово заявляли, що запровадження безвізового режиму між ЄС і Україною можливе тільки після затвердження в Євросоюзі механізму його призупинення.