Мільярдер Черновецький замахнувся на неможливе

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і голова Представництва Єврокомісії в Україні посол Жозе Мануель ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА домовилися про можливу співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і Ж.М.ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА відбулася сьогодні в мерії Києва.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, він пишається тим, що обраний мером столиці України. Він зазначив, що хоче показати всьому світу, що не тільки Київ, а й Україна є одними з найкращих міст і країн на планеті.

«Я – мільярдер, офіційний в Україні… У мене все є, але я хочу зробити неможливе. Я хочу всім у світі довести, що Україна - the best, що наші люди найкращі, найдобріші, найкрасивіші, що вони можуть і повинні жити краще, ніж у європейських країнах», - сказав мер української столиці.

Також Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що кожного разу, коли він повертається до Києва, його душа «завмирає від радості».

Під час зустрічі Ж.М.ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА запевнив мера Києва, що зі свого боку готовий зробити все від нього залежне, щоб Київ досяг рівня великих європейських столиць.