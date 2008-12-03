Черновецький: криза дуже серйозно вдарила по Києву

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запевняє, що столиця не залишиться без водопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам, коментуючи заяву АК «Київенерго» про намір з 4 грудня обмежити енергопостачання ВАТ «Київводоканал» у разі непогашення цією компанією заборгованості за спожиту електроенергію.

«Поки я живий, нікого ні від чого не відключать. У нас усе гаразд, на відміну від інших міст в Україні», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також запевнив, що міськдержадміністрація виділяє «Київенерго» та «Київводоканалу» гроші на компенсацію збитків через різницю в тарифах.

Водночас Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що «реалії такі, що криза дуже серйозно вдарила по Києву через непрофесіоналізм Кабінету Міністрів.

Він також повідомив, що зараз більшість киян вчасно оплачують комунальні послуги, але попри це існує борг у розмірі півмільярда гривень перед «Київенерго» і «Київводоканалом». За словами мера, цей борг утворився передусім через неплатежі забезпечених людей міста за послуги ЖКГ.

«Зараз ми з ними судимося і заберемо в них гроші», - повідомив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він також зазначив, що в Києві діють найнижчі в Україні тарифи на комунальні послуги для населення.

Мер сказав, що планує реалізувати свою ідею з приводу того, що багаті заплатять за послуги ЖКГ замість бідних. Він також нагадав, що хоча Президент України скасував його розпорядження про суттєве підвищення тарифів на комунальні послуги для таких високоприбуткових комерційних структур, як, наприклад, казино, але він видав нове, і ці заклади все-таки оплачуватимуть послуги з високих тарифів.

«Я переживу. Я підписав нове розпорядження. Вони платитимуть за простих киян», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, в АК «Київенерго» заявили, що 4 грудня планують обмежити енергопостачання ВАТ «Київводоканал» у разі непогашення цією компанією заборгованості за спожиту електроенергію.

За даними «Київенерго», на сьогодні борг водоканалу за спожиту електроенергію перевищив 392 млн. грн. Лише поточного року компанія заборгувала більше 120 млн. грн.