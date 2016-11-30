"Удар Росії у відповідь все ж відбудеться": ЗМІ дізналися про можливе скасування ракетних випробувань України через погрози Москви

Про це пише Апостроф з посиланням на джерело

За його словами, "удар (Росії) у відповідь все ж відбудеться, тому Україна напевно відмовиться від своїх намірів".

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За даними джерела, історія зі стрільбами придумана українською стороною для того, щоб нагадати світовій спільноті і самим жителям півострова, кому насправді належить Крим. А в самій Росії дії Києва вважають розумним ходом.

"Головне, щоб вони який-небудь свій літак не збили, а потім не звинуватили в цьому Україну", - заявило джерело.

Як повідомляв УНІАН, 1-2 грудня на півдні України заплановані навчання Повітряних сил Збройних сил України, під час яких будуть проведені повітряні стрільби.

Разом з тим ЗМІ, з посиланням на джерела в Міноборони України, повідомили, що в разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу тимчасово окупованого Криму Росія погрожує Києву ракетним ударом.

У листі, датованому 26 листопада, зокрема, йдеться про те, що, якщо Україна проведе подібні стрільби, то російська сторона, по-перше, буде збивати українські ракети. По-друге, завдасть удару по українських пусковим установкам.

У відповідь секретар РНБО Олександр Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні стрільби України. Він підкреслив, що ракетні випробування Україна буде проводити згідно з усіма міжнародними зобов'язаннями і договорами у своєму суверенному повітряному просторі.

30 листопада, прес-секретар Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко підкреслив, що погрози не можуть перешкодити планам України щодо військових навчань.

У свою чергу заступник міністра оборони України - керівник апарату генерал-полковник Олександр Дублян не відповів на питання, чи скасує Україна проведення стрільб у зв'язку з нібито погрозами Росії. «Зараз, в даний час, на це питання ще не можу відповісти, тому що час проведення стрільб визначено 1-2 грудня», - зазначив Дублян.