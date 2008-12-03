Графік чергувань по Кабміну на Новий рік

Кабінет міністрів України затвердив графік чергування посадовців на новорічні та різдвяні свята.

Про це йдеться у розпорядженні уряду від 3 грудня “Про чергування 1-7 січня 2009 року”.

У документі зазначається, що з метою забезпечення вирішення невідкладних питань встановлюється чергування керівництва Кабміну під час свят: 1, 2 січня чергуватиме віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ; 3 січня - міністр Кабінету міністрів України Петро КРУПКО; 4, 7 січня – віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК; 5, 6 січня – перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.