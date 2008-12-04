Сьогодні Верховна Рада робитиме спробу №4

Сьогодні Верховна Рада вдасться до чергової спроби обрати спікера парламенту.

Зараз на цю посаду претендують "нашоукраїнець" Іван ПЛЮЩ, "регіонал" Олександр ЛАВРИНОВІЧ, комуніст Адам МАРТИНЮК, лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО і лідер Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН.

Як повідомлялося, посада голови Верховної Ради залишається вакантною з 12 листопада, коли депутати прийняли відставку колишнього голови Арсенія ЯЦЕНЮКА від пропрезидентської фракції «Наша Україна - Народна самооборона».

Раніше питання про обрання спікера тричі вносилося до порядку денного, але проголосувати його так і не вдавалося.