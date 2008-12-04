Сьогодні Верховна Рада робитиме спробу №4
08:56, 04 грудня 2008Політика
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Будемо зі спікером?
Сьогодні Верховна Рада вдасться до чергової спроби обрати спікера парламенту.
Зараз на цю посаду претендують "нашоукраїнець" Іван ПЛЮЩ, "регіонал" Олександр ЛАВРИНОВІЧ, комуніст Адам МАРТИНЮК, лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО і лідер Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН.
Як повідомлялося, посада голови Верховної Ради залишається вакантною з 12 листопада, коли депутати прийняли відставку колишнього голови Арсенія ЯЦЕНЮКА від пропрезидентської фракції «Наша Україна - Народна самооборона».
Раніше питання про обрання спікера тричі вносилося до порядку денного, але проголосувати його так і не вдавалося.
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