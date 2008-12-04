Льовочкін: для Партії регіонів неприйнятною є посада спікера

Член фракції Партії регіонів Сергій Льовочкін вважає, що БЮТ "через місяць" погодиться на те, щоб Віктор Янукович обійняв посаду прем’єра.

Про це Льовочкін сказав, відповідаючи на запитання, чи погоджується БЮТ на коаліцію Партії регіонів за умови прем’єрства Януковича

"Поки що ні, але ще місяць невиплати пенсій, і я думаю, вони погодяться", сказав він.

Льовочкін також наголосив, що для Партії регіонів неприйнятною є посада спікера парламенту.

"Я вважаю, що це несправедливо, оскільки Партія регіонів має набагато більше представництва в парламенті (ніж БЮТ). Тому, якщо ми будемо формувати уряд разом з БЮТ, я вважаю, що Янукович має бути прем`єром", - сказав Льовочкін.

"А БЮТ має, умовно кажучи, покаятись за те, що вони зробили в економіці за останній рік", - додав він.

Українська правда