Чию волю виконують? – очільник Волинської облради прокоментував чутки про націоналізацію "Приватбанку"

Люди, які займаються питанням щодо націоналізації «Приват-банку» виконують чиєсь завдання. Про це на своїй сторінці у Facebook написав очільник Волинської облради Ігор Палиця.

Згідно із повідомленням Палиці, «Приват», який є один із найбільших платників податків, планують націоналізувати за чиєюсь волею.

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«Цікаво, а на кого працює, чи чию волю виконують, ті, хто сьогодні приймає рішення про націоналізацію не самого поганого банку України ?!», - написав Палиця.

Очільник Волинської облради при цьому заявив, що банк свого часу витримав «навалу збентежених та наляканих вкладників, після публічної дурості та шкідництва вищого керівництва Нацбанку».

При цьому Палиця нагадав, що саме цей банк передавав на фронт броньовані інкасаторські автомобілі і здійснював перші відрахування на армію і добровольців.

Раніше, бізнесмен Ігор Коломойський прокоментував слова екс-губернатора Одеської області Михаїла Саакашвілі про домовленості української влади з МВФ щодо націоналізації "Приватбанку".

"Щодо таємних угод з МВФ я нічого не знаю - на те вони й таємні. Втім, при сучасних рівнях "секретності" в нашій країні всім все стає відомо досить швидко, тому, думаю, це - чергова брехня. Що ж до сказаного Саакашвілі, скажу коротко: марення божевільного. Якщо цей космонавт вважає, що в сучасному світі можна запросто кудись вивести мільярди і про це ніхто не дізнається, значить він спустився до нас не з Грузії, а з космосу. Ось з такими знаннями, з таким розумінням життя, він півтора роки керував Одесою. Докерувався", - зазначив Коломойський.