Тимошенко стала Почесним енергетиком України

Міністерство палива та енергетики України присвоїло прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО звання Почесний енергетик України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН під час відвідання разом із прем`єр-міністром Дністровської ГАЕС.

Він зазначив, що це почесне звання прем`єру присвоєно за ту увагу, яку вона приділяє в процесі своєї роботи розвиткові енергетики.

«Я відчув цю (увагу - УНІАН) на спільній роботі», - сказав Ю.ПРОДАН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО перебуває з робочою поїздкою в Чернівецькій області.

Вона планує ознайомитися з роботою Дністровської ГАЕС і взяти участь у заходах, присвячених монтажу гідроагрегату й наповнення водою котловану першої черги Дністровської ГАЕС.

Також прем`єр планує вручити почесні грамоти будівельникам Дністровської ГАЕС.