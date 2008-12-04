Тимошенко стала Почесним енергетиком України
Продан "відчув увагу"
Міністерство палива та енергетики України присвоїло прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО звання Почесний енергетик України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив міністр палива та енергетики Юрій ПРОДАН під час відвідання разом із прем`єр-міністром Дністровської ГАЕС.
Він зазначив, що це почесне звання прем`єру присвоєно за ту увагу, яку вона приділяє в процесі своєї роботи розвиткові енергетики.
«Я відчув цю (увагу - УНІАН) на спільній роботі», - сказав Ю.ПРОДАН.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО перебуває з робочою поїздкою в Чернівецькій області.
Вона планує ознайомитися з роботою Дністровської ГАЕС і взяти участь у заходах, присвячених монтажу гідроагрегату й наповнення водою котловану першої черги Дністровської ГАЕС.
Також прем`єр планує вручити почесні грамоти будівельникам Дністровської ГАЕС.