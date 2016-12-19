Могеріні висловила співчуття родинам загиблих на Донбасі військових

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це вона сказала на прес-конференції після завершення засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

"Ця дуже сумна новина нагадує, як необхідно виконати Мінські домовленості. Наша підтримка суверенітету і територіальної цілісності України продовжується, і ми будемо продовжувати невизнання анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією", - наголосила Могеріні.

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У прес-релізі за результатами засідання йдеться про те, що ЄС підтвердив свою підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, а також зусиль, спрямованих на стале і мирне врегулювання на сході України.

"Україна та ЄС погодилися, що повна реалізація Мінських домовленостей усіма сторонами має вирішальне значення, підкреслюючи у цьому зв’язку відповідальність Росії", - наголошується у прес-релізі.

Також у Євросоюзі повідомили про готовність збільшити підтримку виконання Мінських домовленостей, зокрема за допомогою можливої місії ОБСЄ із забезпечення безпеки проведення виборів, відповідно до обговорення в ОБСЄ.

"Сторона ЄС нагадала про те, що тривалість економічних санкцій, застосованих проти Російської Федерації, пов'язана з повним виконанням Мінських домовленостей. Сторона ЄС нагадала про свою політику невизнання тимчасової окупації Криму та Севастополя Російською Федерацією і засудила серйозне погіршення ситуації у сфері прав людини на півострові та його мілітаризацію Росією", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними речника Міністерства оборони з питань АТО Андрія Лисенка, впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинули п'ятеро військовослужбовців, шестеро були поранені і 10 травмовані. “За минулу добу внаслідок активних бойових дій п'ять українських військовослужбовців загинули, шість отримали поранення, ще 10 - травми та контузії. Ці втрати наші війська понесли на Світлодарській дузі внаслідок ворожих обстрілів з важкого озброєння. Це найважчі втрати Збройних сил України за останні 5 місяців”, - сказав Лисенко.