"З нашої групи лише двоє залишилися цілими": поранені військові про бої на Світлодарській дузі (відео)

Потужний бій розпочався напередодні зранку, йдеться в сюжеті ТСН.

Били бойовики з Дебальцевого та Углегорська. Із артилерії та мінометів з окупованого Донецька також накривали околиці Авдіївки. Із такої ж зброї гатили по околицях Маріуполя. Широкине обстрілювали із танка.

До найближчого госпіталю до Світлодарської дуги звозили поранених. На 9 годину вечора їх було 26.

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Боєць із позивним Ярмак ледь говорить через сильний біль. "Там ніхто нічого не знає, нас витягнули за тривогою. З нашої групи лише двоє залишилися цілими", - розповідає боєць.

Вчорашній бій на Світлодарській дузі вже встиг обрости купою розмов і версій. Що відбувається, поки можна аналізувати лише зі слів самих поранених.

Вже у палаті Ярмак розповідає, за бойовою тривогою їх підняли ще напередоні вранці. Каже, наскільки їм відомо, цей вихід – відповідь на атаку бойовиків та контрудар. Інший боєць додає, все почалось із ворожої артпідготовки атаки, плани противника про наступ лише шляхом наступу на їхні ж позиції, можна було зірвати.

"У них підкотила техніка. Треба працювати. Грубо кажучи, так, контратака... Затисли просто і все", - каже боєць. Нині невідома доля ще одного їхнього товариша, його немає в жодних списках. Нині за уточненою інформацією медиків – 21 поранений боєць. Втім двоє перебувають – у вкрай важкому стані.