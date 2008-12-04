Гавриш: БЮТ і Партія регіонів пробують шантажувати Ющенка

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Степан ГАВРИШ називає спробою шантажувати і залякати Президента України Віктора ЮЩЕНКА ідею Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів про обрання Президента парламентом.

Про це він повідомив в інтерв’ю “Львівській газеті”.

Відповідаючи на питання, чи зможе парламент ухвалити відповідні зміни до Конституції, щоб забезпечити обрання Президента у Верховній Раді, С.ГАВРИШ сказав, що вважає такий варіант малоймовірним.

За його словами, “в умовах світової економічної кризи, коли замість реформ уряд займається адмініструванням ринків і лобіюванням вузьких сегментів і веде складну популістичну акцію, спрямовану безпосередньо на виборця, такі ініціативи є лише спробою посилити цю кризу”.

На його думку, “розуміючи, що ініціативи В.ЮЩЕНКА тепер стають усе актуальнішими і витребуваними, (БЮТ і Партія регіонів – УНІАН) ведуть таку адресну доволі злобну кампанію, скеровану на приниження можливостей лідера нації”.

“Переконаний, така ініціатива певною мірою є шантажем. Однозначних ресурсів для цього в парламенті немає”, – заявив перший заступник секретаря РНБО. Він додав, що Партія регіонів і БЮТ є політичними антиподами і “будь-яка ситуативна коаліція, яку вони можуть створити для подолання президентського центру, не має жодної перспективи”.

С.ГАВРИШ вважає, що Україна не готова до того, щоб главу держави обирали у Верховній Раді, оскільки “там не можуть відбутися об’єктивні прозорі вибори. Це буде лише результат кон’юнктури і домовленості, причому між фінансово-корпоративними групами, й обиратимуть “зручну” людину, яка не заважатиме уряду”.

Тому, за його словами, це може бути план винятково Кабміну, який вважає себе центром сили й центром влади. “Він готовий, найімовірніше, витратити на це максимальну кількість зусиль”, – додав С.ГАВРИШ.

Перший заступник секретаря РНБО прогнозує, що Партія регіонів не піде на реалізацію ідеї обрання Президента парламентом з огляду на високі рейтинги свого лідера. За його словами, він також не вірить і в можливість створення спільного блоку Партії регіонів і БЮТ.

“Тому, думаю, питання про обрання Президента в парламенті вкотре “викинули” як залякування самого Президента, шантаж і деморалізацію його оточення”, – зазначив С.ГАВРИШ.