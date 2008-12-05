Ющенко: НАТО зазнає серйозного впливу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО назвав прогресом результати засідання Ради міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

Як сказав він в інтерв`ю агентству France Presse, «я переконаний, що це прогрес».

Президент додав, що за останні три роки в цілому у європейській та євроатлантичній інтеграції українська сторона здійснила важливі кроки.

Водночас В.ЮЩЕНКО зауважив, що вступ України до НАТО є складним геополітичним питанням. «Дебати йдуть про занадто великий шматок інтересів. Якщо ви запитаєте мене, що це тільки рішення блоку, і на нього ніхто не впливав, то я скажу, що такий вплив існує. І він є серйозним», - сказав Президент.

Глава держави підтвердив, що необхідно провести ще багато роботи на двосторонньому рівні, і зокрема з Росією. «Це ті переговори, які повинні принести всім сторонам, які зацікавлені чи не зацікавлені у наближенні України до НАТО, відповіді на всі питання, які виникають у межах регіональних чи двосторонніх відносин», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він вкотре підкреслив, що Україна зацікавлена у дружніх взаєминах з Росією і будуватиме з Російською Федерацією політику добросусідства та партнерства. Щодо поступу до НАТО Президент вкотре наголосив, що в цьому процесі немає жодної загрози для Росії.

Як повідомляв УНІАН, Рада Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ вирішила посилити співпрацю з Україною та Грузією, у тому числі шляхом створення національних річних програм. Водночас, Рада не розглядала питання про надання ПДЧ Україні та Грузії.