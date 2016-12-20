Журналісти склали рейтинг нардепів- "відмінників"
Члени фракції «Народний фронт» очолили рейтинг найефективніших народних депутатів.
Про це повідомляється на офіційному сайті фракції.
«Найефективнішим виявився Андрій Парубій, Голова Верховної Ради, який восени 2014 року пройшов до парламенту за списком «Народного фронту». За цей час у нього і прогулів нуль, і співвідношення запропонованих до прийнятих законопроектів одне з найвищих серед народних депутатів - 60,6%. До того ж спікер ВР підтримав практично всі реформаторські законопроекти», - йдеться у матеріалі.
У першу десятку найефективніших депутатів також увійшли представники «Народного фронту» Олена Бойко (3-тє місце), Микола Величкович (4-те), Тарас Кремінь (5-те) та Ігор Гузь (8-ме).
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«Серед 20 найефективніших народних депутатів немає і п'яти відомих широкому загалу імен. В основному це непублічні парламентарії другого ешелону, але, як виявилося, саме вони обертають маховик українських реформ», - наголошується у дослідженні.
У дослідженні також зазначається, що у Верховній Раді всіх скликань саме провладні партії продукували найбільше законів, «тоді як опозиція результативною законотворчою активністю ніколи не відрізнялася, а скоріше, навпаки, намагалася заважати владі проводити потрібні їй закони».