Журналісти склали рейтинг нардепів- "відмінників"

Про це повідомляється на офіційному сайті фракції.

«Найефективнішим виявився Андрій Парубій, Голова Верховної Ради, який восени 2014 року пройшов до парламенту за списком «Народного фронту». За цей час у нього і прогулів нуль, і співвідношення запропонованих до прийнятих законопроектів одне з найвищих серед народних депутатів - 60,6%. До того ж спікер ВР підтримав практично всі реформаторські законопроекти», - йдеться у матеріалі.

У першу десятку найефективніших депутатів також увійшли представники «Народного фронту» Олена Бойко (3-тє місце), Микола Величкович (4-те), Тарас Кремінь (5-те) та Ігор Гузь (8-ме).

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«Серед 20 найефективніших народних депутатів немає і п'яти відомих широкому загалу імен. В основному це непублічні парламентарії другого ешелону, але, як виявилося, саме вони обертають маховик українських реформ», - наголошується у дослідженні.

У дослідженні також зазначається, що у Верховній Раді всіх скликань саме провладні партії продукували найбільше законів, «тоді як опозиція результативною законотворчою активністю ніколи не відрізнялася, а скоріше, навпаки, намагалася заважати владі проводити потрібні їй закони».