Кабмін призначив Тітарчука заступником міністра економрозвитку

Відповідне рішення озвучив перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів.

Читайте такожМінекономрозвитку представило нового голову Держстату

За інформацією Мінекономрозвитку, Тітарчук юрист за освітою, працював у ряді компаній, включаючи ДП "Українська авіаційна транспортна компанія", Avicos Assurance Group: Avia-Leasing LTD, "SOREMI S. A. Республіка Конго" та China National Gold & Gerald Metals Group. З вересня 2015 року - голова Білгород-Дністровської районної держадміністрації, з вересня 2016 року - заступник міністра Кабміну.

Як відомо, раніше Кабінет міністрів України призначив заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова першим заступником міністра.