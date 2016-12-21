Кабмін призначив Тітарчука заступником міністра економрозвитку
17:45, 21 грудня 2016Політика
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Кабінет міністрів України на своєму засіданні в середу, 21 грудня, призначив екс-заступника міністра Кабінету міністрів Михайла Тітарчука заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України.
Тітарчук юрист за освітою / facebook.com/Mikhail Titarchuk
Відповідне рішення озвучив перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів.
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За інформацією Мінекономрозвитку, Тітарчук юрист за освітою, працював у ряді компаній, включаючи ДП "Українська авіаційна транспортна компанія", Avicos Assurance Group: Avia-Leasing LTD, "SOREMI S. A. Республіка Конго" та China National Gold & Gerald Metals Group. З вересня 2015 року - голова Білгород-Дністровської районної держадміністрації, з вересня 2016 року - заступник міністра Кабміну.
Як відомо, раніше Кабінет міністрів України призначив заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова першим заступником міністра.
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