Лавринович про ЄС, Росію і НАТО

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ переконаний, що Україна в майбутньому стане членом ЄС.

Як повідомили УНІАН в прес-службі першого заступника голови Верховної Ради, про це О.ЛАВРИНОВИЧ сказав в ексклюзивному інтерв’ю Бельгійському радіо RTBF.

«Я впевнений, що Україна в майбутньому стане членом Європейського Союзу», - заявив О.ЛАВРИНОВИЧ.

На його думку, тривалість цього шляху «великою мірою залежить як від внутрішньополітичної ситуації в Україні, так і від ситуації в Європейському Союзі». За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, зрозумілим є той факт, що рішення щодо членства України в ЄС перебуває як в економічній, так і в політичній площині. При цьому він наголосив на необхідності «поглиблення співпраці і кооперації в економічній площині та інтенсифікації співробітництва у напрямку уніфікації законодавства України і тих правових актів, які функціонують в Європейському Союзі».

Відповідаючи на запитання журналіста, чи можна розцінювати Україну за своєрідний міст між Європейським Союзом та Російською Федерацією, перший віце-спікер, зокрема, зазначив: «Україна знаходиться між Європейським Союзом і Російською Федерацією, яка також є частиною великої Європи. І для нас дуже важливо, аби ми знайшли свій шлях у тісній співпраці, як невід’ємна частина європейського простору, що є в добрих стосунках з Російською Федерацією». «Я б хотів, щоб ми розглядали Україну як потенційного члена європейської спільноти, який має відкриті, дружні, партнерські та давні відносини з Російською Федерацією», - наголосив політик і додав: «Ми б хотіли в даному випадку виступати, можливо, посередниками і учасниками в багатьох проектах, які Європейський Союз плануватиме із Російською Федерацією».

При цьому він висловив сподівання в тому, що «Україна братиме участь у розбудові європейської структури економічної співпраці та безпеки, котрі ухвалюватимуться в Брюсселі та Москві».

Стосовно питання європейської та євроатлантичної інтеграції України О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив на тому, що набуттю Україною членства у будь-яких світових організаціях передуватиме відкритий і відвертий діалог в українському суспільстві з метою його інформування щодо основних завдань міжнародних альянсів. При цьому він зазначив, що відповідно «співпраця України з НАТО має бути взаємовигідною і ефективною». О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив на тому, що «на відміну від питання членства України в Європейському Союзі, яке має підтримку переважної більшості населення України і ключових політичних партій, питання членства в НАТО не має підтримки в українському суспільстві, і найбільші політичні партії України не підтримують, або не мають рішення щодо необхідності членства України в НАТО». З огляду на це, перший віце-спікер наголосив: «Я впевнений у тому, що до того моменту, поки ми не будемо мати відповідь українського народу – чи варто бути присутніми в НАТО, державне керівництво України таке рішення ухвалювати не буде».