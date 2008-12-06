У Сімферополі відбулася панахида за Алексієм II

У Сімферополі запалили свічки і провели панахиду на вшанування пам’яті Патріарха Московського і Всієї Русі Алексія II, який помер у п`ятницю на 80-му році життя.

Як передає кореспондент УНІАН, акція пам`яті, організована активістами Російської общини Криму і Кримської організації партії «Російський Блок», відбулася біля консульства Російської Федерації в Сімферополі.

Низка депутатів Верховної Ради Криму і Сімферопольської міської ради від партії «Російський Блок» записали в книгу пам`яті слова скорботи, а всі присутні запалили свічки і поклали квіти. Потім в сімферопольському храмі Святих Петра і Павла відбулася панахида.

«П`ятнадцятий предстоятель Російської Православної Церкви залишив світлу пам`ять в серцях православних віруючих Криму і всього російського світу», - повідомили в прес-службі Російської общини Криму.