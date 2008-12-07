Янукович сподівається, що вдасться створити коаліцію

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що будуть подолані амбіції, і в парламенті буде створено коаліцію.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Інтер” у неділю.

За його словами, на даний час переговорні групи, які працювали в п’ятницю та суботу, жодного рішення не приймали. “Сказати однозначно, що буде створена чи коаліція, чи більшість, сьогодні дуже важко”, - зазначив лідер Партії регіонів.

Він додав, що “сьогодні нас не цікавлять, умовно кажучи крісла, нас цікавить, чи вдасться зараз консолідувати політиків навколо цих дуже серйозних викликів".

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що “є надія на те, що вистачить сили подолати амбіції деяким і політикам, і політичним силам, які за ними стоять, і прийти до консолідованого рішення”.

За його словами, нині необхідно відійти від тих політичних протиріч, що роз’єднують політичні сили, зокрема, щодо вступу України до НАТО та мовні питання.

Він додав, що на ці питання, які розділяють, “треба сьогодні накласти мораторій”.