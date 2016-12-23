Путін про причини анексії Криму і війну на Донбасі: "Не ми були ініціаторами"
Президент РФ Володимир Путін вважає, що Росія не винна у війні на Донбасі та інших трагедіях, що сталися в Україні за останні три роки.
Про це він заявив сьогодні, 23 грудня, під час прес-конференції, передає УП.
Він заявив, що РФ не була ініціатором того, «що все це сталося».
"Ми не вважаємо себе винуватими в тому, що все це сталося. Не ми були ініціаторами", – сказав він.
При цьому очільник Кремля вкотре заявив, що причиною ситуації став "державний переворот" у Києві, а "приєднання" Криму стало наслідком небажання самих кримчан з цим миритися.
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Поміж тим Путін розкритикував Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Він заявив, що вважає документ першопричиною всіх подій, додавши, що сумнівається в отриманні Україною «безвізу».
"Ми говоримо про безвізовий режим для громадян України. Але і це під великим питанням, а якщо і буде, то в урізаному вигляді і поставить емігрантів з – абсолютно очевидно! – трудових емігрантів з України в Європі в абсолютно неналежне положення", – заявив він.
На його думку, це все треба було робити "разом і без ривків", а також домовлятися з Росією про спільну роботу.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Путін не дав прямої відповіді на питання про російських військових на Донбасі.
Кореспондент УНІАН Роман Цимбалюк запитав у Путіна, чому він відправив на Донбас військових нібито захищати російськомовне населення, а також де це прописано у Мінських угодах.
Також Цимбалюк запитав у Путіна, чи розуміє він, що коли піде на пенсію, росіяни залишаться для українців окупантами, оскільки за участю регулярних російських частин збройних сил було окуповано Крим і частину Донбасу.
"Ви знаєте, добре було б добитися того, щоб на Донбасі українську армію не вважали окупантами у своїй власній країні", - сказав Путін.