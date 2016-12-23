Путін ухилився від відповіді про російських військових на Донбасі, промимрив про "українських окупантів"

Кореспондент УНІАН Роман Цимбалюк запитав у Путіна, чому він відправив на Донбас військових нібито захищати російськомовне населення, а також де це прописано у Мінських угодах.

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Також Цимбалюк запитав у Путіна, чи розуміє він, що коли піде на пенсію, росіяни залишаться для українців окупантами, оскільки за участю регулярних російських частин збройних сил було окуповано Крим і частину Донбасу.

"Ви знаєте, добре було б добитися того, щоб на Донбасі українську армію не вважали окупантами у своїй власній країні", - сказав Путін.

Раніше Путін розповів, що не влаштовує "представників Донбасу" в процесі переговорів з Україною про обмін полоненими.