Регіонали висунули вимоги до коаліційної угоди із БЮТ

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ вважає, що ситуація навколо створення коаліції проясниться не раніше середи-четверга цього тижня.

Таку думку він висловив в інтерв`ю “Газеті 24”.

“У вівторок маловірогідний якийсь розвиток подій. Думаю, все проясниться ближче до середи-четверга”, - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день не існує такого формату коаліції, який був би неможливий. «Нічого неможливого немає. У нас одна чітка умова: в коаліційній угоді не повинно бути ніякої політики. Чиста економіка», - сказав він. За його словами, Партія регіонів зараз не буде проти будь-якої коаліції, яка візьме на себе відповідальність за вихід із внутрішньої кризи. «Але якщо ми вже в ній братимемо участь, значить, ми розділяємо відповідальність за вихід країни з кризи. Відповідно, вимагатимемо важелів впливу», - сказав він.

Водночас, упевнений Б.КОЛЕСНІКОВ, усі кадрові питання, в тому числі й обрання спікера, необхідно розглядати після антикризової програми. «Все інше – це менеджмент. У нас є фахівці практично в усіх секторах суспільного життя, в промисловості, енергетиці, транспорті. Потрібно, щоб уся команда комплексно працювала на успіх. А так, якщо, допустимо, чийсь міністр фінансів блокує дію міністра транспорту, який представляє іншу частину коаліції, таку коаліцію краще не створювати», - вважає народний депутат від Партії регіонів.

При цьому він спростував інформацію про те, що Партія регіонів і БЮТ заздалегідь поділили посади в Кабміні.

Коментуючи відсутність створення коаліції минулого тижня, Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що не може назвати причини цього, оскільки не бере участь у консультаціях із БЮТ. «Я не вів із БЮТ консультацій. Для того, щоб зняти закритість із цього процесу, в нас була створена офіційна група щодо ведення переговорів із БЮТ, її очолив Андрій КЛЮЄВ. Так, дійсно, консультації велися, але тільки в четвер вони перейшли в статус офіційних переговорів», - додав він.