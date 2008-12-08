Томенко запевняє, що посада Президента залишиться і буде модною

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО запевняє, що в Україні не буде ліквідовано пост Президента.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи інформацію у ряді ЗМІ про те, що БЮТ і Партія регіонів домовляються перетворити Україну на державу з парламентською формою правління.

“Посаду Президента в Україні ліквідовано не буде. Ця посада залишиться популярною і модною для політиків”, - сказав він.

М.ТОМЕНКО наголосив, що він активно працює над створенням коаліції захисту України від економічної кризи. При цьому, сказав він, що стосується змістовної частини документу, на підставі якого створюється коаліція, то пропозиції БЮТ до всіх фракцій парламенту одні й ті ж самі.

“Перша – на час кризи відкинути вузькопартійні та ідеологічні суперечки та об’єднання навколо дій та рішень щодо захисту громадян і держави від світової кризи”, - сказав заступник голови ВР.

Друга пропозиція, наголосив він, спрямована на внесення змін до Конституції для подолання багатовладдя в Україні, на посилення ролі місцевої влади і місцевого самоврядування.

Як повідомляв УНІАН, газета «КоммерсантЪ-Україна» (№ 222 від 8 грудня), посилаючись на свої джерела, повідомила, що БЮТ і Партія регіонів уже розробили робочий варіант коаліційної угоди. В одному із пунктів вказано, що "коаліція відмовляється від спроб вирішення ідеологічних питань". "Це означає, що фракція БЮТ відмовляється від приєднання країни до НАТО, а Партія регіонів в обмін зобов`язується не педалювати питання російської мови та інші подібні теми", - пояснило виданню джерело в Партії регіонів, знайоме з текстом меморандуму. Згідно з коаліційною угодою, вступ України до будь-яких військових союзів можливий лише після проведення загальнонаціонального референдуму. Крім того, угода передбачає "глибоку конституційну реформу". "Текст Основного Закону буде змінений радикально, конкретика не вказується. Проте однозначно, що після змін Україна перетвориться на державу з парламентською формою правління", - стверджує співрозмовник газети.