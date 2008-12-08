Експерти підрахували ймовірність коаліції БЮТ і ПР

Експерти називають високою ймовірність створення коаліції між Партією регіонів та Блоком Юлії Тимошенко уже цього тижня.

Про це йшлося сьогодні у ході круглого столу в УНІАН на тему “Обрання Президента в парламенті: модель для коаліції чи майбутнього”.

Експерт Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК висловив думку, що шанс на створення такої коаліції уже завтра або у четвер у процентному відношенні – 80% проти 20%.

Він також прогнозує, що головою ВР буде обрано першого заступника голови парламенту, представника Партії регіонів Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

На думку В.КУЛИКА, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ розуміє, що обрання його на посаду спікера може перетворити засідання парламенту на шоу, що негативно відбиватиметься на його рейтингу. “ЛАВРИНОВИЧ буде технічним спікером, вигідним як Партії регіонів... Вигідним і коаліції загалом, оскільки є спроможним домовлятися”, - вважає він.

Єдиною перешкодою створення коаліції експерт називає питання гарантій збереження за лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО посади прем’єр-міністра.

У свою чергу експерт Центру Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО висловив думку, що створення такої коаліції більш вірогідне, ніж проведення дострокових парламентських виборів.

Водночас, він прогнозує, що ця коаліція проіснує відносно невеликий час – до початку активної фази президентських виборів. При цьому Ю.ЯКИМЕНКО зауважив, що не вірить в реалізацію планів БЮТ і Партії регіонів щодо обрання Президента у парламенті через внесення змін до Конституції.

Експерт переконаний, що лідери цих політичних сил не відмовляться від можливості позмагатися за повноваження, які сьогодні має Президент.