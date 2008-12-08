У Нашій Україні розказали, про що говорили з Ющенком
Піднімались два блоки питань
Президент України Віктор ЮЩЕНКО та представники партії «Наша Україна» обговорили необхідність відновлення дієздатності Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила член парламентської фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Ірина ГЕРАЩЕНКО після зустрічі Президента з представниками «Нашої України», яка відбулась в Секретаріаті Президента.
Вона сказала, що на зустрічі обговорювались два блоки питань: політичний та економічний. За її словами, Президент наголосив на необхідності відновлення дієздатності парламенту та ухвалення антикризових законопроектів.
І.ГЕРАЩЕНКО зазначила, що у зустрічі також взяли участь лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО, лідер УРП «Собор» Анатолій МАТВІЄНКО та лідер партії «Пора» Владислав КАСЬКІВ.