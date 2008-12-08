У Нашій Україні розказали, про що говорили з Ющенком

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та представники партії «Наша Україна» обговорили необхідність відновлення дієздатності Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила член парламентської фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Ірина ГЕРАЩЕНКО після зустрічі Президента з представниками «Нашої України», яка відбулась в Секретаріаті Президента.

Вона сказала, що на зустрічі обговорювались два блоки питань: політичний та економічний. За її словами, Президент наголосив на необхідності відновлення дієздатності парламенту та ухвалення антикризових законопроектів.

І.ГЕРАЩЕНКО зазначила, що у зустрічі також взяли участь лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО, лідер УРП «Собор» Анатолій МАТВІЄНКО та лідер партії «Пора» Владислав КАСЬКІВ.