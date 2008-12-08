У БЮТ кажуть, що не готують угод з жодною політичною силою

Перший заступник голови фракції Блоку Юлії Тимошенко Андрій КОЖЕМ’ЯКІН стверджує, що БЮТ не готував коаліційних угод з жодною політичною силою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції БЮТ у Верховній Раді.

“В окремих засобах масової інформації з’явилась інформація про те, що Блок Юлії Тимошенко підготував якісь «робочі», «чорнові», чи інші проекти текстів коаліційних угод з певними політичними силами. З огляду на це вважаю за необхідне повідомити, що Блок Юлії Тимошенко не готує, не підписував і не погоджував політичних угод, чи проектів коаліційних угод, з жодною політичною силою”, - підкреслив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, фракція БЮТ, уряд України звернулися до всіх політичних сил з єдиною пропозицією, яка містить чіткі заходи та законопроекти, що потребують першочергово прийняття в українському парламенті для ефективного протистояння і боротьби з фінансово-економічною кризою.

Як зазначив А.КОЖЕМ’ЯКІН, БЮТ неодноразово закликав всі політичні сили України об’єднати свої зусилля в складний для країни час. “Наша пропозиція є однаковою для всіх політичних сил. Вона не містить жодних ідеологічних питань. Основною метою пропозиції БЮТ є об’єднання зусиль у складі широкої коаліції зі всіх політичних сил, представлених у Верховній Раді України для боротьби з наслідками світової економічної кризи, мінімізацією її впливів на Україну, створення умов для нормального функціонування економіки держави та захисту українських громадян”, - заявив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Як повідомлялося, за даними деяких ЗМІ, БЮТ і Партія регіонів уже розробили робочий варіант коаліційної угоди. Зокрема, як повідомляє сьогодні «КоммерсантЪ-Україна», посилаючись на свої джерела, угода про створення більшості у ВР була складена Партією регіонів і передана БЮТ для доопрацювання. Документ носить декларативний характер і складається з двох частин. У першій викладені принципи створюваної більшості, а в другій – регламент його діяльності.

За даними видання, з боку БЮТ над текстом угоди працювали віце-спікер Микола ТОМЕНКО і один із заступників голови фракції Андрій ПОРТНОВ.