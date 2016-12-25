Аваков про "антиізраїльске" голосування України в Радбезі ООН: дивно і необдумано
Факт голосування України за резолюцію ООН, яка забороняє Ізраїлю будувати поселення в Палестині, потрібно розглянути на найближчому засіданні Кабінету міністрів.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.
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«Голосування проти Ізраїлю в ООН виглядає дивно і необдумано. Цей факт необхідно розглянути на найближчому засіданні Кабміну», - написав він.
Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в суботу, 24 грудня, оголосив про скасування офіційного візиту свого українського колеги Володимира Гройсмана до Ізраїлю.
Скасування візиту пов'язане з ситуацією довкола голосування у Раді Безпеки ООН резолюції, яка закликала Ізраїль припинити будівництво поселень на палестинських територіях. З 15 членів Ради Безпеки ООН 14, включно з Україною, проголосували за резолюцію, і лише США утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.
У резолюції наголошується, що політика Ізраїлю щодо будівництва поселень на Західному березі річки Йордан і будівництва в Східному Єрусалимі є порушенням міжнародного права і перешкоджає ізраїльсько-палестинському врегулюванню.