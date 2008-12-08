Лобами стикаються Ющенко, Тимошенко та Янукович, а гулі ростуть у людей?

Експерти називають передчасною ідею обрання Президента України у парламенті і не виключають масових акцій протесту в разі її реалізації.

Про це йшлося сьогодні у ході круглого столу в агентстві УНІАН на тему “Обрання Президента в парламенті: модель для коаліції чи майбутнього”.

Зокрема, представник Центру політичного консалтингу Олег ПРОЦЕНКО зауважив, що навіть у разі створення коаліції у Верховній Раді “безглузде протистояння” в Україні не зникне.

“В принципі, не було б нічого страшного у тому, що три основних фігуранти (Віктор ЮЩЕНКО, Юлія ТИМОШЕНКО, Віктор ЯНУКОВИЧ – УНІАН) зіштовхуються лобами вже який рік поспіль, якби при цьому щоразу гуля не виростала в українського народу. От такою черговою гулею, яка може набити лоба народу, є ідея обрання Президента у парламенті”, - наголосив експерт.

О.ПРОЦЕНКО наголосив, що така ідея є щонайменше передчасною для України. “Очевидно, що гонка конституційного озброєння уже триває не перший рік і має дуже кон’юнктурний, політичний, персоналізований характер, і для суспільства, яке й без цього має низький рівень правосвідомості, постійно спостерігати, як з Конституції робиться не Основний закон, а канат для перетягування повноважень, чи, взагалі, документ для щоденного зловживання – це може привести до правового нігілізму”, - зазначив О.ПРОЦЕНКО.

Як наголосив експерт, соціологічні дані свідчать, що сьогодні більше 80% громадян підтримують президентську модель – тобто персоніфіковану відповідальність за стан справ у країні.

На його думку, позбавлення права в народу обирати главу держави може призвести до “широкого народного протесту”.

Експерт Центру Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО наголосив, що сьогодні Президент фактично залишається єдиною вищою посадовою особою у державі, яка обирається всенародно. Решту кадрових питань сьогодні, на його думку, монополізовано політичними партіями.

При цьому він зауважив, що потужні партії здебільшого формуються з представників фінансово-промислових груп, які суттєво впливають на кадрову політику. “І що ми бачимо? Ми бачимо, що влада в особі парламенту і частково в особі Кабінету міністрів та органів місцевого самоврядування, по суті, перетворюється у замкнену корпорацію, на формування якої громадяни мають дуже мало важелів впливу”, - зауважив експерт. Й обрання Президента в парламенті, ще більше збільшить “відрив” влади від власних громадян, додав він.

Ю.ЯКИМЕНКО також зауважив, що сьогодні політичні сили не можуть сформувати більшість в парламенті, і тому дуже сумнівно, що ці ж сили зможуть обрати Президента у Верховній Раді.

Експерт Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК вважає, що, говорячи про коаліцію Партії регіонів та БЮТ, можна говорити про “певний олігархічний консенсус”. За його словами, потужні фінансово-промислові групи (ФПГ), які представлені в обох фракціях, контролюють 70% української економіки.

“Оскільки в умовах кризи ФПГ намагається знизити свої ризики, то вона намагається побудувати таку систему влади, таку систему відносин, які б ці ризики знижували, зокрема, через досягнення тактичних або стратегічних договорів та угод”, - наголосив В.КУЛИК.

Він прогнозує, що вже від першого дня у такій коаліції будуть виникати конфлікти. Також він вважає, що попри антикризову риторику можливої коаліції, “по-суті, коаліція буде таким своєрідним “гламурним порожняком”. В.КУЛИК додав, що замість виконання соціальних обіцянок у коаліції весь час займатимуться виникаючими конфліктами інтересів.