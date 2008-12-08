Ющенко зупинив рішення Тимошенко про торгівлю зброєю

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію постанови уряду, якою Державне підприємство “Зовнішньоторговельна фірма “ТАСКО-експорт” уповноважувалося здійснювати експорт та імпорт певних товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Про це йдеться в указі Президента № 1148/2008 від 8 грудня 2008 року, яким зупиняється дія постанови Кабінету міністрів від 10 вересня 2008 року № 816. Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

”Кабінетом Міністрів України 10 вересня 2008 року видано постанову № 816 “Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. № 1228. Зазначеною постановою державне підприємство “Зовнішньоторговельна фірма “ТАСКО-експорт” (м. Київ) додатково уповноважується на здійснення експорту та імпорту певних товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю”, - йдеться в указі В.ЮЩЕНКА.

У документі зазначається, що таке рішення уряду не відповідає основним принципам державної політики у сфері військово-технічного співробітництва, суттєво ускладнює здійснення державного експортного контролю, створює передумови для витоку інформації, що становить державну таємницю, та порушення міжнародних зобов`язань України, пов`язаних із нерозповсюдженням зброї масового знищення, засобів її доставки та обмеженням передач звичайних видів озброєння, що становить загрозу національній безпеці України.

У тексті указу наголошується, що постанова Кабміну № 816 не відповідає статті 17 Конституції України, за якою забезпечення економічної безпеки є однією з найважливіших функцій держави, статті 18 Основного Закону України, згідно з якою зовнішньополітична діяльність України має бути спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки, що за частиною третьою статті 8 Конституції України є нормами прямої дії.

”У зв`язку з цим зазначена постанова уряду України не відповідає й частині другій статті 8 Конституції України, за якою нормативно-правові акти мають прийматися на основі Конституції України і відповідати їй. Видаючи постанову всупереч Основному Закону держави, Кабінет Міністрів України порушив також частину другу статті 6 та частину другу статті 19 Конституції України, за якими органи державної влади зобов`язані здійснювати свої повноваження в установлених Конституцією України межах та на її підставі, а також частину третю статті 113 Конституції України, яка зобов`язує Уряд керуватися у своїй діяльності Конституцією України”, - йдеться в указі глави держави.

Довідка УНІАН. 13 серпня 2007 року Президент України видав Указ про зупинення дії постанови Кабміну від 11 липня 2007 року № 895 щодо уповноваження державного підприємства “Зовнішньоторговельна фірма “ТАСКО-експорт” (м. Київ) на діяльність, “прямо пов`язану із забезпеченням національної безпеки і оборони держави, а саме: здійснення у повному обсязі експорту та імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю”.

Державне підприємство “Зовнішньоторговельна фірма “ТАСКО-експорт” займається експортом та імпортом вибухових речовин військового призначення, боєприпасів та їхніх елементів.