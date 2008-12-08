"Східне партнерство" може створити нові можливості щодо ЄС

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та міжнародної інтеграції України Григорій НЕМИРЯ вважає, що “Східне партнерство” може створити нові можливості для країн, що хочуть приєднатися до Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам.

“Ми вважаємо, що ця ініціатива і ця політика за умови відповідного інституційного і фінансового забезпечення створить нові можливості для тих країн-сусідів ЄС, які по-справжньому хочуть стати в майбутньому членами ЄС”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

За словами українського віце-прем’єра, нова ініціатива дає можливість покращити інституційну спроможність України.

“Ахіллесовою п’ятою політики європейської інтеграції України була і багато в чому залишається недостатня інституційна спроможність, коли є можливість, але інституції державні, якість кадрового забезпечення недостатні для того, щоб скористатися цими можливостями”, - зазначив Г.НЕМИРЯ.

Він додав, що в рамках “Східного партнерства” передбачається відповідна інституційна програма, яка дасть можливість на додаток до існуючих вже програм, таких як TWINNING і TAIEX, суттєво поліпшити інституційну спроможність країни інтегруватися до ЄС.

Крім того, за словами віце-прем’єра, дуже важливими є наміри виділяти кошти на окремі регіони.

При цьому, за словами Г.НЕМИРІ, Україна зацікавлена у здійсненні європейських програм, зокрема, в Криму, в старих промислових районах, таких, як Донбас, а також в секторальній підтримці, зокрема сільського господарства.

Він також звернув увагу на те, що хоча “Східне партнерство” і не передбачає членства в ЄС в майбутньому для країн - східних сусідів ЄС, однак в ньому немає і нічого такого, щоб унеможливлювало таке членство в майбутньому.

Г.НЕМИРЯ зазначив, що поки пропозиції Єврокомісії обговорюватимуться в ЄС до наступного саміту Євросоюзу у березні 2009 року, є можливість внести певні корекції в цю політику на краще.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Єврокомісія представила свої пропозиції щодо “Східного партнерства” – польсько-швецької ініціативи, представленої у травні цього року і схваленої на засіданні Європейської ради (саміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) у червні.

1 вересня цього року Європейська рада на фоні російсько-грузинської війни закликала прискорити роботу над імплементацією ініціативи. Очікується, що на грудневому засіданні Європейської ради лідери голів держав та урядів країн-членів ЄС обміняються думками щодо представлених пропозицій, а остаточне рішення схвалять вже у березні наступного року.

“Східне партнерство” має охопити 6 країн-сусідів ЄС: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну, а також Білорусь за умови процесу демократизації країни.