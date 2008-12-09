БЮТ вже на 70% у коаліції з НУ-НС і блоком Литвина?

Вірогідність створення коаліції БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина на сьогоднішній момент достатньо висока і становить близько 70%.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив народний депутат від БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

«Я думаю, що вірогідність створення коаліції досить висока – відсотків 70», - сказав депутат, наголосивши, що за сьогоднішньої ситуації і 30% є також високим показником.

Відповідаючи на питання, через яку політичну силу коаліція може не відбутися, А.КОЖЕМ’ЯКІН сказав: «Хто слабка ланка ви знаєте й самі, тому що у нас вже є історія парламентських коаліцій. Але я думаю, що фракція НУ-НС все ж таки на правильному шляху на сьогоднішній момент».

Він також зазначив, що на сьогоднішній момент можна сказати, що від фракції Блоку Литвина фактично одержано згоду на коаліцію.

«Я думаю, що проведені консультації не дають можливість мені говорити, що ні (що Блок Литвина не погодиться на коаліцію – УНІАН)», - сказав він.