У Луценка оптимістично обіцяють коаліцію трьох вже завтра

Народний депутат України, член депутатської групи «Народної самооборони» Кирило КУЛИКОВ прогнозує, що в середу буде підписано коаліційну угоду між «Нашою Україною», Блоком Литвина і Блоком Юлії Тимошенко, і Володимира ЛИТВИНА буде обрано головою Верховної Ради України.

Про це К.КУЛИКОВ повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН.

Він нагадав, що сьогодні на засіданні фракції «Наша Україна – Народна самооборона» було ухвалено рішення офіційно розпочати переговори про створення коаліції з Блоком Юлії Тимошенко і Блоком Литвина.

К.КУЛИКОВ зазначив, що тепер необхідно якомога швидше узгодити і підписати коаліційну угоду.

При цьому він зазначив, що дуже важливим було б при підготовці цього документа накласти мораторій на будь-які політичні вимоги від усіх сторін.

Відповідаючи на запитання стосовно дати, коли може бути підписано угоду, К.КУЛИКОВ зазначив, що завтра очікується підписання коаліційної угоди між трьома політичними силами, а також - голосування за обрання В.ЛИТВИНА головою ВР.