Звільнення українських заручників залежить тільки від Кремля, а не від бойовиків – Геращенко

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Коментар Геращенко з'явився після того, як деякі ЗМІ поширили інформацію, що контрольовані Росією терористичні організації "ДНР" і "ЛНР" готові провести обмін полоненими з Україною за формулою 690 на 47.

Представник Україні у гуманітарній підгрупі наголосила, що задля звільнення заручників, яких незаконно утримують в ОРДЛО бойовики, українська сторона шукає компроміси, «там, де це тільки можливо, в тому числі застосовується процедура помилування, аби тільки витягти з тюрем і підвалів українських полонених».

Зокрема, вона запевняє, що відбуваються пошуки будь- якої можливості звільнити українських заручників, в тому числі співпраця з церквами та волонтерами, і українська сторона готова йти на жести доброї волі та гуманізму, аби витягти полонених.

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Водночас Геращенко заявляє, що у відповідь з боку окупантів «штучно занижується кількість заручників».

«ОРДЛО не дає інформації про тих, кого утримує", - сказала представник України на переговорах в Мінську.

«Зараз у списку СБУ, з яким ми працюємо в мінській групі, більше 100 осіб. До осені бойовики підтверджували тільки 20 з цього списку, з вересня - вже 48, хоч ми точно знаємо місцезнаходження 58! Але їх переховують, брешуть, що таких немає, а інших взагалі відмовляються шукати», - наголосила Геращенко.

«Друге. Бойовики вимагають віддати їм тих, хто здійснив важкі злочини: вбивць, записують в свої так звані списки тих, хто здійснив злочини не в зоні АТО, тобто , надають некоректну інформацію і вимагають неможливого», - додала депутат.

Також, за її словами, бойовики вимагають амністії.

При цьому Геращенко підкреслює, що незаконні збройні формування, аби штучно збільшити кількість заручників, «хапають цивільних, як то ультрас, підлітків, жінок, які приїхали провідати когось на окуповані території, і потім шантажують ними українську сторону, вимагаючи, натомість, передати тих, хто здійснив важкі злочини перед державою".

Разом з тим представник України заявляє, що бойовики самі нічого не вирішують.

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«Сценарії пишуть в Кремлі, скажуть віддати - віддадуть, скажуть блокувати - буде ось те, що відбувається останній рік, коли нам вдалося звільнити лише 17 людей зі списку. Кому Москва скаже - тому і передадуть. Коли Москва скаже - тоді і розблокують», - додала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Міністерстві закордонних справ РФ оголосили, що Росія не є стороною Мінських угод – незважаючи на те, що комплекс заходів з їх виконання підписав на той час посол РФ в Україні Михайло Зурабов, а декларацію на підтримку цього документа підписав президент РФ Володимир Путін.

Нагадаємо, згідно із записом телефонної розмови «керівника департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю адміністрації голови «ДНР» Олени Алексєєвої з кореспондентом пропагандистського телеканалу LifeNews, звільнення двох жінок з полону бойовиків було здійснене за наказом Москви, при цьому представники «ДНР» не знали, кого вони відпускають.