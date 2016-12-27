Звільненням жінок з полону керувала Москва: у "ДНР" навіть не знали, кого відпускають – ЗМІ

Такий висновок випливає із запису телефонної розмови «керівника департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю адміністрації голови «ДНР» Олени Алексєєвої з кореспондентом пропагандистського телеканалу LifeNews, який оприлюднено у мережі.

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На питання кореспондента, «хто такі Анжеліка Преснякова і Ольга Сворак?», про передачу яких зробили заяву лідери «ДНР» та «ЛНР», Олена Алексєєва відповіла: «Я не знаю, хто це. Я зараз з Москвою сварюся. Оскільки цю заяву навіть не довели до нашого відома».

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, сьогодні представники бойовиків заявили, що передали українській стороні двох жінок, які перебували в полоні.

Цю інформацію пізніше підтвердили в Міноборони України.