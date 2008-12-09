БЮТ та Блок Литвина просять ще пів години на «плідну роботу»
17:04, 09 грудня 2008Політика
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Сподіваються остаточно узгодити
БЮТ і Блок Литвина просять народних депутатів України проголосувати за надання ще 30 хвилин перерви у засіданні парламенту для досягнення остаточних домовленостей.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, з таким проханням від фракції БЮТ виступив її лідер Іван КИРИЛЕНКО.
У свою чергу, представник Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ зазначив, що між представниками фракцій «Нашої України – Народна самооборона», БЮТ і Блоку Литвина відбулася плідна робота над документами і вже є певні домовленості.
За його словами, необхідна ще одна коротка перерва для того, щоб остаточно узгодити ці питання.
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