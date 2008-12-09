У кулуарах ВР БЮТ роздає аванси Литвину

У фракції “Наша Україна – Народна самооборона” сподіваються, що найближчими днями лідери НУ-НС, фракцій БЮТ та Блоку Литвина підпишуть коаліційну угоду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту народний депутат України Кирило КУЛИКОВ (фракція НУ-НС).

Він зазначив, що фракція прийняла рішення «розпочати переговори про створення коаліції з БЮТ та фракцією Блоку Литвина».

«Я вважаю, що найближчим часом, а це днями, ми зможемо підписати коаліційну угоду і дати можливість уряду, парламенту працювати над питаннями, які є найбільш важливими сьогодні для держави», - наголосив К.КУЛИКОВ.

Він додав, що рішення про початок переговорів ухвалила переважна більшість депутатів з НУ-НС.

Після виступу К.КУЛИКОВА у роботі ВР на вимогу фракцій БЮТ та Блоку Литвина було оголошено півгодинну перерву.

Під час перерви, яка тривала до 16 год., представники Блоку Литвина та БЮТ висловлювали впевненість у можливості голосування вже сьогодні за кандидатуру В.ЛИТВИНА на посаду голови ВР.

Щоправда, після закінчення перерви з’ясувалося, що БЮТ і БЛ ще не погодили всі питання, і на вимогу цих двох фракцій була оголошена ще одна перерва - до 17.36. Як було заявлено, для продовження "плідної роботи".