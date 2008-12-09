У Верховній Раді створена коаліція трьох
17:53, 09 грудня 2008Політика
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Оголосив Литвин
Новообраний спікер Верховної Ради Володимир Литвин оголосив про створення коаліції БЮТ, НУНС та Блоку Литвина.
Це стало першою ж заявою спікера після того, як він зайняв крісло у президії Верховної Ради. До цього Литвин додав, що наразі є необхідна кількість підписів від усіх трьох фракцій новоствореної коаліції та що документи про це ще потребують опублікування
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