Хто голосував і не голосував за Литвина-спікера?

32 народних депутати від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” не голосували за обрання Володимира ЛИТВИНА головою Верховної Ради, натомість його кандидатуру підтримали троє членів фракції Партії регіонів.

Згідно з результатами голосування, обнародуваними на сайті парламенту, не голосував “за” з цього питання лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО, оскільки вказано, що він був відсутній на засіданні.

Крім того, “відсутніми” були народні депутати від НУ-НС Оксана БІЛОЗІР, Святослав ВАКАРЧУК, Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ, Олег ГУМЕНЮК, Ігор КРІЛЬ, Василь ПЕТЬОВКА, Михайло ПОЛЯНЧИЧ, Петро ЮЩЕНКО, Віктор ТОПОЛОВ, Іван СТОЙКО, Станіслав АРЖЕВІТІН, Юрій БУТ, Лілія ГРИГОРОВИЧ, Ярослав КЕНДЗЬОР, Ксенія ЛЯПІНА, Володимир МОЙСИК, Іван ПЛЮЩ, Леся ОРОБЕЦЬ, Андрій ПАРУБІЙ, Зіновій ШКУТЯК, Арсеній ЯЦЕНЮК та Володимир ПОЛЯЧЕНКО.

При цьому відмовилися голосувати за обрання В.ЛИТВИНА спікером Станіслав ДОВГИЙ, Іван ЗАЄЦЬ, Володимир КАРПУК, Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ, Роман ЗВАРИЧ, Юрій КОСТЕНКО, Микола КРУЦЬ та Андрій ДАВИДЕНКО.

Водночас троє зі 176-ти народних депутатів від Партії регіонів проголосували за кандидатуру В.ЛИТВИНА – Тарас ЧОРНОВІЛ, Василь ГРИЦАК та Юхим ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ.

Не підтримали його обрання спікером 2 зі 156-ти депутатів від БЮТ – Ігор РИБАКОВ та Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО. Вказується, що вони були відсутніми на засіданні ВР.

Фракції КПУ та Блоку Литвина у повному складі проголосували за обрання В.ЛИТВИНА головою парламенту. Відповідно проголосували 27 депутатів від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідера фракції однойменного блоку Володимира ЛИТВИНА було обрано головою Верховної Ради України.

За таке рішення проголосували 244 народні депутати із 422 зареєстрованих у залі.